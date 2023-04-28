Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı?

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tır dorsesinin yedek lastiği içerisine gizlenmiş halde altın sikke ele geçirildi.
1245 ADET ALTIN SİKKE
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-İran kara yolunda M.N.E'nin kullandığı tırı durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, dorsenin altında bulunan yedek lastik içerisine gizlenmiş 1245 altın sikke bulundu.
SİKKELER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü M.N.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Altın sikkelerin Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.