11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü   

Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü   

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:29
Takip Et

Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü   

Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü   
+
Aa
-

Kuzuluk Mahallesi’ndeki halı fabrikası içinde bulunan makinede yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın maddi hasar oluştururken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
1
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
2
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
3
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
4
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
5
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
6
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
7
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
﻿Dünyaca ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tintinalli: Aciller toplumun yansımasıdır
﻿Dünyaca ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tintinalli: Aciller toplumun yansımasıdır
﻿Dünyaca ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tintinalli: Aciller toplumun yansımasıdır
﻿AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
﻿Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti
﻿Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti
﻿Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.