Halı saha maçında "acil gel" diyerek eşini kenara çağırım "hamileyim" dedi. Sonrasında olanlar gündem oldu

Bir kadın, halı sahada maç yapan eşini "çok acil gel" diyerek çağırdıktan sonra "hamileyim" dedi. Adamın koşarak arkadaşlarına sarılması, mutluluğu sosyal medyada gündem oldu.
16 Kasım 2023 Perşembe
Bir kadın, halı sahada maç yapan eşini "çok acil gel" diyerek çağırdıktan sonra "hamileyim" dedi. Adamın koşarak arkadaşlarına sarılması, mutluluğu sosyal medyada gündem oldu.
Bir kadın, halı sahada maç yapan eşini "çok acil gel" diyerek çağırdıktan sonra "hamileyim" dedi. Adamın koşarak arkadaşlarına sarılması, mutluluğu sosyal medyada gündem oldu.