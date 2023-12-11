Halifax patlaması atom bombasına nasıl ilham oldu?

İnsanlık tarihinin en büyük dramlarından biri olan Halifax patlamasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kanada’nın liman kentinde binlerce ton mühimmat bir kaza sonucunda infilak etti. Bu, o zamana kadar yaşanmış ve insanoğlunun neden olduğu en büyük patlama olarak kayıtlara geçerken, 2000 kişi öldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halifax patlaması atom bombasına nasıl ilham oldu?

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı'na kadar gördüğü ve atom bombasının yapımında da ilham alınmış en büyük patlamadır Halifax patlaması.

Aralık 1917'de Belçika bandıralı İmo, 3000 ton tnt ve bilumum bomba yüklü Fransız gemisi Mont Blanc ile çarpışır. Fakat beklenenin aksine bir patlama gerçekleşmez. Çünkü yüksek patlayıcılar sınıfından olmayan tnt, basınç altında patlamaz. Yine de nasıl bir tehlikenin içinde olduğunu bilen tayfa, gemiyi hemen terk eder. 15 dakika boyunca gemi patlamadığı gibi, yüzlerce insan da kıyıda toplanır ve bu ilginç kazayı izlemeye koyulur.

2000 KİŞİ DRAMATİK ŞEKİLDE CAN VERDİ

Mont blanc alev alır. Fakat bu da patlama için yeterli değildir; zira tnt'nin patlaması için öncül bir patlama, bir şok gerekmektedir. Bu arada alevler daha çok insanı kıyıya çeker, bazıları da evlerinin camlarından geminin yanışını izlemeye koyulurlar. Aslında alevler içinde tnt sadece kömür gibi yanıp sönecektir fakat bu artan ısı, tnt'yi değilse de diğer patlayıcıları ateşler ve tnt'nin patlaması için gerekli şok gerçekleşmiş olur.

Patlama o derece şiddetli olur ki sadece oluşan dalgalardan 200 kişi ölür. Evlerinin içinde oturan insanlar dahil 2000'e yakın insan hayatını kaybeder. 9000'in üzerinde yaralı vardır. Geminin parçaları şehrin her tarafından toplanır. Nerdeyse 100 km uzaktaki evlerin camları iner. Kopmuş insan uzuvları limanın her tarafına dağılmıştır.

ATOM BOMBASINA İLHAM OLDU

Patlamanın bu kadar etkili olmasının nedeni ise geminin deniz yüzeyinde, yani zeminden yüksek bir yerde olmasıdır. Şöyle ki; patlamanın ardından oluşan enerji hem aşağı, hem yukarı doğru bir basınç uygular. Yukarıda hava aşağıda da daha etkilisi zeminden destek alarak etkisini katmerler.

Los Alamos'taki bilim insanları da Manhattan Projesi sırasında bu bilgiyi dikkate alır ve yaptıkları deneylerle onaylarlar. Böylece atom bombasının kullanımında aynı yöntem uygulanır. Uçaktan bırakılan bomba henüz zemine inmeden havada patlatılır ve patlamanın şiddeti katlanır. Böylelikle daha fazla can alma hedefine ulaşılmış olunur.

em1kdnjwwaciai2.jpg

bd39tf4xmcw3uzgg-637514142267708976-1.jpg

xoe5flpd0yuzdhhp-637514140256601476.jpg

buoe3xt2h0ii9xon-637514142676149254.jpg

dx71oijpi8bpjvnc-637514142081145192.jpg

echbuhkbpchvdm6f-637514142174583335.jpg

Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Son Haberler
Akbelen’de bir yudum su bile çok görüldü Yazarlar
Akbelen’de bir yudum su bile çok görüldü
Diyarbakır'ı yoğun sis esir aldı Gündem
Diyarbakır'ı yoğun sis esir aldı
Yılın erkeği seçilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan çarpıcı açıklama Magazin
Yılın erkeği seçilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan çarpıcı açıklama
Erzurum, Kars ve Ardahan’ı buz kesti Gündem
Erzurum, Kars ve Ardahan’ı buz kesti
Sudan'da Uluslararası Kızılhaç konvoyuna saldırı: 2 ölü, 7 yaralı Dünya
Sudan'da Uluslararası Kızılhaç konvoyuna saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
Samsun’da uyuşturucu operasyonu Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
Bağlama kütüğü harçlarına zam Gündem
Bağlama kütüğü harçlarına zam