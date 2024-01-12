Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! İşte yöneteceği maç

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Halil Umut Meler de bu haftada görev alacak.
Halil Umut Meler, İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.
İşte haftanın hakemleri;
Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay
Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler
Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker
Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
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