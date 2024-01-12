Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! İşte yöneteceği maç

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Halil Umut Meler de bu haftada görev alacak.

Halil Umut Meler, İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.

İşte haftanın hakemleri;

Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay

Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler

Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker

Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan