Halil Umut Meler çabuk unutuldu! Bu kez futbolcular hakeme saldırdı. Burnu kırılan hakemi Jandarma kurtardı

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Rizespor maçının bitiminde yaşananlar hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca bitiş düdüğü ile birlikte sahaya girmiş ve orta hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Yere düşen Meler'e ayrıca tekmeler atılmıştı. Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olay sonrası tepki mesajları peş peşe geldi. Ancak aradan henüz 10 gün geçmişken bir başka hakeme yönelik şiddet yaşandı.

Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasının ardından, olaylar çıktı. Cizre Diclespor’un 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor’un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekin’e, ardından da rakip takım oyunlarına saldırdı.

Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.