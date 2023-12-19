Halil Umut Meler çabuk unutuldu! Bu kez futbolcular hakeme saldırdı. Burnu kırılan hakemi Jandarma kurtardı

Kaynak: DHA
Halil Umut Meler çabuk unutuldu! Bu kez futbolcular hakeme saldırdı. Burnu kırılan hakemi Jandarma kurtardı
Halil Umut Meler'in yumruklanması olayının üzerinden henüz 10 gün geçti. Hakeme yönelik şiddet bu kez amatör küme maçında yaşandı.

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Rizespor maçının bitiminde yaşananlar hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca bitiş düdüğü ile birlikte sahaya girmiş ve orta hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Yere düşen Meler'e ayrıca tekmeler atılmıştı. Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olay sonrası tepki mesajları peş peşe geldi. Ancak aradan henüz 10 gün geçmişken bir başka hakeme yönelik şiddet yaşandı.

Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde oynanan Kumçatıspor - Cizre Diclespor karşılaşmasının ardından, olaylar çıktı. Cizre Diclespor’un 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor’un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekin’e, ardından da rakip takım oyunlarına saldırdı.

Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı. Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22f5e89504847e6bd56977c63e0aaf12.jpg

790c2f1cc8e57c35c3eb8b681e8bfd69.jpg

007337cb376606f112d7041004d62cab.jpg

b24174d68028d95138975dca37b3e143.jpg

f683bc8da92ce63771a8bf0638c9f004.jpg

ca0c2ec598d42f88ddb507da30d6ec79.jpg

749ebaa52ae362b9b2db0efc73efcd9b.jpg

9c651aeebeb58e8c4df504ad6708820a.jpg

4d1a1dd54bf20a336707091da848bd4c.jpg

e7b75ff41c10f00f0ade6534f44808e0.jpg

caa50766834932a95fa3ac19d348674a.jpg

d470dbab39068626e1433f505798e8cb.jpg

8922939f9fd12bc61445b1f8ffededd3.jpg

İlgili Haberler
Halil Umut Meler iddianamesine flaş adli tıp raporu girdi
Ali Koç'tan Halil Umut Meler sürprizi
Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den flaş açıklama
Josef de Souza'dan çarpıcı Halil Umut Meler yorumu
Son Haberler
Türkiye ve Irak ortak bildiri yayınladı Gündem
Türkiye ve Irak ortak bildiri yayınladı
Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla alakalı çıkan haberlere videolu yalanlama Gündem
Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla alakalı çıkan haberlere videolu yalanlama
Yarım kalan İstanbulspor-Trabzonspor maçının ne olacağını Turgay Beşyıldız açıkladı Spor
Yarım kalan İstanbulspor-Trabzonspor maçının ne olacağını Turgay Beşyıldız açıkladı
Oğuzhan Uğur'un '12 milyonluk araca nasıl biniyorsun' sorusuna verdiği yanıt ortalığı yaktı Gündem
Oğuzhan Uğur'un '12 milyonluk araca nasıl biniyorsun' sorusuna verdiği yanıt ortalığı yaktı
Zonguldak'ta okul servis araçları denetlendi Gündem
Zonguldak'ta okul servis araçları denetlendi
Adana Demirspor 2 dakikada kendine geldi. Gaziantep skor avantajını koruyamadı! Mirza Şeker yazdı Spor
Adana Demirspor 2 dakikada kendine geldi. Gaziantep skor avantajını koruyamadı! Mirza Şeker yazdı
Otomobili teslim alan vale müşterinin 5 milyon liralık aracını pert etti Gündem
Otomobili teslim alan vale müşterinin 5 milyon liralık aracını pert etti