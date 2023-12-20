Ahmet Çakar saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i yalancılıkla suçladı

Halil Umut Meler, tekmeli saldırısı sonra ilk kez konuşurken Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na yüklendi. Halil Umut Meler "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ancak ortaya çıkan soyunma odası görüntülerinde Belözoğlu’nun Halil Umut Meler’e sarılarak bir şeyler söylediği görüldü.

Belözoğlu da kısa süre sonra Halil Umut Meler’in iddialarını yalanladı.

Emre, “Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız diye tepki gösterdiniz' dedi” ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR DA TOPA GİRDİ

Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Ahmet Çakar da Halil Umut Meler'e yüklendi. Çakar, "Bu olmadı Halil Umut Meler. Darp edildin bu ülke sana şartsız sahip çıktı.. Ama Emre Belözoğlu’na iftira atmışsın. Görüntülerde ikiniz sarmaş dolaş koridorda polisler eşliğinde ilerliyorsunuz. Olmadı, yalan söylemişsin" paylaşımında bulundu.

DAHA ÖNCE DE EMRE BELÖZOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI

Ahmet Çakar olay sonrası Emre Belözoğlu'nu suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Emre Belözoğlu, bacak kadar boyun var türlü türlü huyun var. Bu olayları kışkırtan sensin.