Taraftarlar sahaya inip 13 yaşındaki çocukları dövdü! Skandal olay

U14 A ligi finalinde Haznedar Ocağı, Yeşiltepe’yi 4-1 yendi.

Maçın bitimine yakın Yeşiltepeli bir oyuncuya faul yapıldı. Bu faule Haznedar yöneticileri itiraz edince iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Kavgayı gören taraftarlar da sahaya daldı. Yeşiltepe yöneticileri ve 13-14 yaşındaki oyuncuları saldırıya uğradı. Bazı yöneticiler ve oyuncular kaçmayı başardı. Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ ise taraftarlar tarafından dövüldü. Demirbağ hastaneye kaldırıldı. Yeşiltepe yöneticileri Haznedar İdman Ocağı’na dava açacaklarını söyledi. Olay anı bazı taraftarların cep telefonlarına yansıdı.

''BİZE HAKARET ETTİ'

Darbedilen Yeşitepe kulübünün Teknik Direktörü Adil Demirbağ, “Maç sonunda rakip kaptan bizim oyuncumuza faul yaptı. Rakip hoca ‘Faul yok’ dedi ve bize hakaret etti. Sonra taraftarlar sahaya girdi ve bize saldırdı. Hem çocuklarımızı hem de bizi kovaladılar. Beni yaraladılar, hastanede uyandım” dedi.

''BENİ ARKADAN İTTİLER''

Yeşiltepe’nin u-14 takımının diğer hocası Ömer Yörük de, “Rakip takımı tebrik ediyoruz. Maçın sonunda rakip hoca Süleyman Cesur bize el kol hareketleri yaptı ve laflar attı. Beni arkadan ittikten sonra taraftarlar sahaya girdi ve bana vurdular. Ben hakem odasına kaçtım. Diğer hocamız da darbe aldı. Hakem not tuttu. Rakip hoca ''Hocam maç bitti niye not alıyorsunuz?'' dedi” diye konuştu.

''BİR HOCAMIZ AĞIR YARALANDI''

Yeşiltepe’nin Başkan Yardımcısı Emel Sungur ise, “Deplasmanda final maçı oynadık. Seyirci almadık. Maç boyunca taraftarlar bize küfür etti ve su fırlattı. Maç sonunda 13 yaşındaki çocuklarımızı ve hocalarımızı dövdüler. Bir hocamız ağır yaralandı. Bize ‘Size iyi oldu’ dediler. Çok üzgünüz. Karşı takımın cezalandırılmasını istiyoruz. Polis çağırdık ama gelmedi. Güvenlik ekipleri bizi tehdit etti” dedi.