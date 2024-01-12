Taraftarlar sahaya inip 13 yaşındaki çocukları dövdü! Skandal olay

Kaynak: Haber Merkezi
Taraftarlar sahaya inip 13 yaşındaki çocukları dövdü! Skandal olay
İstanbul Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe arasında oynanan U-14 final maçı sonunda olaylar çıktı. Taraftarlar sahaya inerek genç futbolcuları dövdü.

U14 A ligi finalinde Haznedar Ocağı, Yeşiltepe’yi 4-1 yendi.

Maçın bitimine yakın Yeşiltepeli bir oyuncuya faul yapıldı. Bu faule Haznedar yöneticileri itiraz edince iki takımın yöneticileri arasında kavga çıktı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ
Kavgayı gören taraftarlar da sahaya daldı. Yeşiltepe yöneticileri ve 13-14 yaşındaki oyuncuları saldırıya uğradı. Bazı yöneticiler ve oyuncular kaçmayı başardı. Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ ise taraftarlar tarafından dövüldü. Demirbağ hastaneye kaldırıldı. Yeşiltepe yöneticileri Haznedar İdman Ocağı’na dava açacaklarını söyledi. Olay anı bazı taraftarların cep telefonlarına yansıdı.

gungorende-taraflar-sahaya-girdi-13-u50u.webp

''BİZE HAKARET ETTİ'
Darbedilen Yeşitepe kulübünün Teknik Direktörü Adil Demirbağ, “Maç sonunda rakip kaptan bizim oyuncumuza faul yaptı. Rakip hoca ‘Faul yok’ dedi ve bize hakaret etti. Sonra taraftarlar sahaya girdi ve bize saldırdı. Hem çocuklarımızı hem de bizi kovaladılar. Beni yaraladılar, hastanede uyandım” dedi.

''BENİ ARKADAN İTTİLER''
Yeşiltepe’nin u-14 takımının diğer hocası Ömer Yörük de, “Rakip takımı tebrik ediyoruz. Maçın sonunda rakip hoca Süleyman Cesur bize el kol hareketleri yaptı ve laflar attı. Beni arkadan ittikten sonra taraftarlar sahaya girdi ve bana vurdular. Ben hakem odasına kaçtım. Diğer hocamız da darbe aldı. Hakem not tuttu. Rakip hoca ''Hocam maç bitti niye not alıyorsunuz?'' dedi” diye konuştu.

gungorende-taraflar-sahaya-girdi-13-kpgi.webp

''BİR HOCAMIZ AĞIR YARALANDI''
Yeşiltepe’nin Başkan Yardımcısı Emel Sungur ise, “Deplasmanda final maçı oynadık. Seyirci almadık. Maç boyunca taraftarlar bize küfür etti ve su fırlattı. Maç sonunda 13 yaşındaki çocuklarımızı ve hocalarımızı dövdüler. Bir hocamız ağır yaralandı. Bize ‘Size iyi oldu’ dediler. Çok üzgünüz. Karşı takımın cezalandırılmasını istiyoruz. Polis çağırdık ama gelmedi. Güvenlik ekipleri bizi tehdit etti” dedi.

gungorende-taraflar-sahaya-girdi-13-dnrk.webp

gungorende-taraflar-sahaya-girdi-13-hyhc.webp

gungorende-taraflar-sahaya-girdi-13-bklx.webp

İlgili Haberler
Trabzonspor Galatasaray derbisinin ne zaman oynanacağı belli oldu. 3 haftalık program açıklandı
Bisikletin yıldızları Tour Of Antalya'da yarışacak
Bisikletin yıldızları Tour Of Antalya'da yarışacak
Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! İşte yöneteceği maç
Konyaspor’da taraftarlar ayağa kalktı!
Konyaspor’da taraftarlar ayağa kalktı!
Galatasaray Berkan Kutlu'yu Genoa'dan geri çağırdı
Galatasaray Berkan Kutlu'yu Genoa'dan geri çağırdı
Quaresma Beşiktaş'a imzayı atıyor. Beşiktaş taraftarını sevindirecek gelişme
Son dakika... Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçiliyor! TFF açıkladı
Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı
Trabzonspor'da Onuachu Afrika Kupası'na çağrıldı. Durum Galatasaray'a yaradı
Son Haberler
Fatih'te anket yapmak istedi, Türkçe konuşacak kimseyi bulamadı... Aldığı cevap daha çok "Arabi..." Gündem
Fatih'te anket yapmak istedi, Türkçe konuşacak kimseyi bulamadı... Aldığı cevap daha çok "Arabi..."
"Nerde bu benim diyen abiler" dedi, havaya ateş açtı Video
"Nerde bu benim diyen abiler" dedi, havaya ateş açtı
Mersin'de 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı Gündem
Mersin'de 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Gübrede dış ticaret açığına çare olacak. Çiftçiye düşük fiyatlı yerli ürün Ekonomi
Gübrede dış ticaret açığına çare olacak. Çiftçiye düşük fiyatlı yerli ürün
Cem Küçük ‘Emekliler 20 bin lira alacak’ dedi. Saray’dan aldığı son bilgiyi açıkladı Gündem
Cem Küçük ‘Emekliler 20 bin lira alacak’ dedi. Saray’dan aldığı son bilgiyi açıkladı
Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi Dünya
Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi
APPLE’da dev değişiklik Teknoloji
APPLE’da dev değişiklik