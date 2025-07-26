Halil Umut Meler şoku! Maç yönetemeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halil Umut Meler şoku! Maç yönetemeyecek

Türkiye'nin 1 numaralı hakemi olarak gösterilen Halil Umut Meler, atletik koşu testlerinde başarısız oldu. Bu gelişmenin ardından Meler, bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-2026 Futbol Sezonu Yaz Semineri başladı. Seminerler, 25-31 Temmuz tarihlerinde üç grup halinde gerçekleştirilecek. Üst Klasman Hakem ve Yardımcıları, VAR kadrosu ile Kıbrıs Süper Ligi'nden 2 hakemin katılımı ile sezon öncesi hazırlık kampı birinci grup çalışması (25-27 Temmuz 2025), TFF Riva Tesisleri'nde Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu ile yapılıyor.

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TFF Fitnes Danışmanı ve UEFA Fitness Direktörü Prof. Dr. Werner Helsen ile TFF Fiziksel Gelişim Birimi koordinasyonunda üst klasman hakemlerine ve yardımcı hakemlere FIFA atletik testi uygulandı. Türkiye'nin 1 numaralı hakemi olarak gösterilen Halil Umut Meler, koşu testinde başarılı olamadı. TFF kurallarına göre Meler bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek. Sezon öncesi kampında; ikinci grup hakemler (27 Temmuz - 29 Temmuz 2025); üçüncü grup hakemler (29 Temmuz - 31 Temmuz 2025) tarihlerinde katılacak.

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