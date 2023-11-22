Halıyı açan yıkamacının gözleri fal taşı gibi açıldı. Yaptığı ilk şey ‘Helal olsun’ dedirtti

Giresun Işık Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Giesunda halılarını yıkmaya vermek isteyen bir aile merkez Teyyaredüzü Mahallesi’nde faaliyet gösteren Güven Halı Yıkama işletmesini aradı. Halıları alan işletme sahibi Yılmaz-Hatice Özdemir, rulo halinde aldıkları halıyı açtıklarında içerisinde bir bel çantası buldu.

600 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN

Çantanın içerisinden ise yaklaşık 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çıktı. Altınları hemen cep telefonuyla kayda alan Özdemir çiftti halının sahibi arayarak, altınları kendisine teslim ettiler.

Hatice ve Yılmaz Özdemir çiftti bu örnek davranışlarından dolayı Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara tarafından teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

GESOB Başkanı Kara, Özdemir çiftinin Ahilik geleneğine yakışı bir hareket sergilediğini belirterek, çiftinin buldukları ziynet eşyalarını olduğu gibi sahibine teslim etmelerinin tam bir örnek davranış olduğunu ifade etti.