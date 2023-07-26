Halk Ekmek’e zam mı geldi? İstanbul’da Halk Ekmek fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Zamlardan sonra Halk Ekmek fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Ekmek’e zam mı geldi? İstanbul’da Halk Ekmek fiyatları ne kadar oldu?