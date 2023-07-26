Halk Ekmek’e zam mı geldi? İstanbul’da Halk Ekmek fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Zamlardan sonra Halk Ekmek fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Ekmek’e zam mı geldi? İstanbul’da Halk Ekmek fiyatları ne kadar oldu?

Halk Ekmek’e zam mı geldi? İstanbul’da Halk Ekmek fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul’da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Zamların ardından İstanbul Halk Ekmek’te ekmeğin fiyatı arttı. Peki, Halk Ekmek’e zam mı geldi? İstanbul’da Halk Ekmek fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı.

İHE, ürünlerin yeni fiyatlarını duyurdu. Halk Ekmek için paylaşılan listeye göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

İstanbul'daki fırınlarda ise ekmek 6 ila 8 lira arasında satılırken, zam yapılması bekleniyor.

Organik tam buğday ekmeği 25 TL olurken, tam buğday ekmeği 20 TL'ye yükseldi. İşte Halk Ekmek fiyat listesi…

HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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