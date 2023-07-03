Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Ankara'da özel halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

(İHA)Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı, Ankara istikametinde bir özel halk otobüsü ile 06 ACH 676 plakalı otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sonrası otomobil içinde sıkışan İ.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

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Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İ.A.’nın cansız bedenini araç içinde sıkıştığı yerden çıkardı.

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Özel halk otobüsünde bulunan yaralı yolcular, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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