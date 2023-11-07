Halk sokaklara döküldü. Polisten sert müdahale

Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan halka göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

KAYNAK: İHA
Halk sokaklara döküldü. Polisten sert müdahale

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara döküldü. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezi önünde toplanan göstericiler, İspanya bayrakları taşıyarak "Sanchez hapse", "Puigdemont hapse" sloganları attı.

Polisin kalabalığa müdahale etmesiyle tansiyon yükseldi. Göz yaşartıcı gaz ve cop kullanan polise göstericiler işaret fişeği ve şişe atarak karşılık verdi. İspanyol medyası, gösteriye İspanya'nın aşırı sağ partisi Vox lideri Santiago Abascal da dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “PSOE genel merkezine saldırmak demokrasiye ve demokrasiye inanan herkese saldırmak demektir” ifadelerini kullandı.

Başkent Madrid'de 18 Kasım Cumartesi günü af karşıtı bir gösteri daha yapılması planlanıyor.

aw071151-01.jpg

SANCHEZ’İN HÜKÜMET KURABİLMESİ İÇİN KATALANLARIN DESTEĞİ GEREKİYOR

İspanya’da 23 Temmuz’da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 32,9’unu alan merkez sağcı Halk Partisi (Partido Popular) lideri Alberto Nunez Feijoo’nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından İspanya Kralı VI. Felipe, Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Sandıktan ikinci sırada çıkan Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) koalisyon hükümeti kurabilmesi için bağımsızlık yanlısı Katalan partilerin desteği gerekiyor.

PUİGDEMONT'UN PARTİSİ İLE HENÜZ ANLAŞMA YOK

Koalisyon hükümeti kurmaya çalışan Sanchez, 2017'de yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve referandumdaki rolleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Katalan liderlere af çıkarılması yönündeki talebi kabul etmişti. Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile anlaşan Sanchez, İspanya'da hakkında arama-yakalama emri bulunan ve şu anda Belçika'da yaşayan Carles Puigdemont'un partisi Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle henüz anlaşmaya varamadı.

Parlamentonun onayı gereken söz konusu af planı, Sanchez'i hukukun üstünlüğünü tehlikeye atmakla suçlayan muhalif partiler tarafından eleştiriliyor. Muhalefet, daha önce affa karşı çıkan Sanchez'i iktidarda kalmak için her yolu denemekle suçluyor.

aw071151-02.jpg

aw071151-03.jpg

aw071151-04.jpg

aw071151-06.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Gündem
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Büyükçekmece'de bazanın içinde bulunan cesedin cinayet faili yakalandı Gündem
Büyükçekmece'de bazanın içinde bulunan cesedin cinayet faili yakalandı
Koca mahallede fabrikaya dönüştü 1000 kadın aynı işi yapıyor. 5 kilodan 1 kilo çıkıyor kansere meydan okuyor Gündem
Koca mahallede fabrikaya dönüştü 1000 kadın aynı işi yapıyor. 5 kilodan 1 kilo çıkıyor kansere meydan okuyor
Rüyada tablo görmek ne demek? Rüyada tablo görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada tablo görmek ne demek? Rüyada tablo görmenin anlamı nedir?
Biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu Sağlık
Biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Japonya’da Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Japonya’da
All Star maçı Chase Center'da Spor
All Star maçı Chase Center'da