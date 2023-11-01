Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı

Tolga Şardan'dan sonra bir gazeteci daha gözaltına alındı. Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında gözaltına alındı.

Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, TRT Haber Muhabiri Şeyma Vural, Gökçe'nin gözaltına alınışını şu ifadelerle duyurdu:

"Halk Tv yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gökçe, gözaltına alındı."

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SEBEBİ YANILTICI HABER

Gökçe'nin gözaltına alınma sebebi ise Halk TV'nin internet sitesinde yayınlanan “Döner kardeşlere tahliye kararı” haberindeki kişilerin aslında tutuklu olduğu ve sitede yayınlanan haberin halkı yanıltıcı içerikte olduğu belirtildi.

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