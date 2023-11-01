Türkiye'nin kredi risk primi 400 puanın altına indi

Jeopolitik risklere karşın Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 400 baz puanın altına geriledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'nin kredi risk primi 400 puanın altına indi

Atılan adımlar sonrası Türkiye'nin CDS'i, 13 Ekim'den bu yana ilk kez 400 baz puanın altına inerek 398,5 baz puanda dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarırken, politika metninde kademeli sadeleşmenin devam edeceği sinyali verilmişti. Kararı takip eden günde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sinyaller almaya devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin dış finansmana erişimi artmayı sürdürürken, Mehmet Şimşek, dün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ekim ayı itibarıyla proje finansmanı amacıyla yaklaşık 7,1 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandığını bildirdi.

"GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK ÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'u ile uyumlu olduğunu belirterek, "Teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek husus kripto varlıklar ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalarımız nihai aşamaya gelmiştir. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

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