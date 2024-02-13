Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nde vatandaşlar derse girip fotoğraf çekti. Böyle rezalet görülmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nde vatandaşlar derse girip fotoğraf çekti. Böyle rezalet görülmedi
Geçtiğimiz günlerde halka açılan İstanbul Üniversitesi’nde bugün bazı vatandaşlar amfilere girip dersteki öğrencilerin fotoğraflarını çekti.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün “duvarsız üniversite” olarak isimlendirdiği, İstanbul Üniversitesi kampüslerinin halka açılması kararı, bugün bir skandal yaşanmasına yol açtı. İstanbul Üniversitesi’ne giren bazı vatandaşlar, amfilere girip ders işleyen öğrencileri izledi ve öğrencilerin fotoğraflarını çekti.

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Bazı kişilerin, öğrencilerin kendilerini uyarmasına rağmen fotoğraf çekmeye devam ettiği belirtildi.

BUGÜN PROTESTO EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün saat 13. 30’da Beyazıt Kampüsü’nün önünde üniversitelerinin halka açılması kararını protesto edeceklerini bildirmişti. Öğrenciler, düzenledikleri protestoda, karara ve çekilen görüntülere tepki gösterdi.

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Karar açıklandığı günden bu yana, öğrenci kulüpleri, ortak bir bildiri yayınlamış ve bu kararı eleştirmişti. Sosyal medya platformlarında da duruma tepki gösteren öğrenciler, duvarsız üniversite olarak tabir edilen kararı kabul etmediklerini ifade etti.

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