Halsizlik deyip geçmeyin. Ölümcül olabilir. Uzmanlar uyardı

Editör: Sami Gürel

Uzmanı gün geçtikçe görülme sıklığı artan ve giderek daha genç yaştaki bireyleri etkileyen kalp krizi hakkında konuştu.

Kalp hastalıklarıyla ilgili erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu vurgulandı.

Kalp krizinin en büyük risk faktörlerini sıralanarak dikkat edilmesi gereken belirtilerden de bahsedildi.

Uyarlarda kalp krizinin en sık görülen belirtisi ise göğüs ağrısı olduğunun altı çizildi. Bu ağrı genellikle göğüste baskı veya sıkışma hissi şeklinde ortaya çıkar, sol kola, boyuna, çeneye ve sırt bölgesine yayılabileceği bildirildi

Diğer yaygın belirtiler arasında nefes darlığı, terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik ve çarpıntı bulunur denildi.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİ NEDENLERİ NELERDİR?

Sigara içmek kalp krizi riskini artıran en önemli nedendir. Sigara içen erkek ve kadınlarda kalp krizi görülme oranı nerdeyse 3 kat daha fazladır.

Kanda kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL oranı ne kadar yüksekse kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksektir. Kolesterol içeriği yüksek sakatat, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünler, mayonez, kaymak, krema ve tereyağı gibi gıdalardan uzak durmak kalp krizi riskini azaltıcı etki gösterebilir.

Şeker hastalığı kalp krizi riskini artıran önemli bir rahatsızlıktır. Şeker hastalarının büyük bir çoğunluğu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında damar duvarlarındaki esneklik bozulur, kanda pıhtılaşma seviyesi artabilir ve damarın iç yüzeyinde yer alan endotel hücrelerinin hasarı kolaylaşabilir. Sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak gelişen insülin direncinde de kalp krizine karşı artmış bir risk söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Kan damarlarındaki basıncın artması (tansiyonun yükselmesi) kalp krizi riskini artırabilecek bir diğer durumdur.

Yaş ile birlikte damarların yapısında bozulmalar ve hasarlanmada artış meydana gelebilir. Bu durum kalp krizi riskini de artırır.

Kadınlardaki östrojen hormonu kalp krizi riskine karşı koruyucu etki gösterebilir. Bu nedenle erkeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda kalp krizi riski daha yüksek kabul edilir.

Obezite, kan damarlarında işlev bozukluklarına, erken yaşlanmaya ve damar sertleşmesine neden olarak kalp krizi riskini artırır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan obeziteye eşlik eden yüksek tansiyon, kolesterol ve şeker hastalığı gibi diğer durumlar da kalp krizi oluşumu açısından önemlidir. Obezite için obezite cerrahisi tercih edilirken, incelme ve yağ dokusunu, oranını azaltmak için lazer liposuction gibi yöntemler tercih edilebilir.

Kişinin anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp krizi öyküsü bulunması kalp krizi geçirme riskini artırır.

Karaciğerde üretilen C-reaktif protein, homosistein, fibrinojen ve lipoprotein A gibi maddelerin kanda yükselmesi de kalp krizi riski ile ilişkili olabileceği için dikkatli olunmalıdır.