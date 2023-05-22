Halsizlik nedir? Halsizlik belirtileri nelerdir? Halsizlik tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan halsizlikle ilgili detaylar…

HALSİZLİK NEDİR?

Halsizlik, vücutta hissedilen bitkinlik ve yorgunluk belirtileridir. Halsizlik yaşayan bir kişi, vücudunun belirli bir bölümünü düzgün bir şekilde hareket ettiremeyebilir. Halsizliğin en doğru tanımı, belirli kasları veya bazı durumlarda vücuttaki tüm kasları hareket ettirmek için gerekli olan enerji eksikliği olarak tanımlanır.

HALSİZLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Hareketlerde yavaşlık

-Kontrol edemediğiniz titreme

-Kas seğirmesi

-Kas krampları

HALSİZLİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Doktorunuz halsizliğinizin nedenini teşhis ettikten sonra, teşhis sonuçlarını temel alarak sizinle tedavi seçeneklerini değerlendirir.

Yaygın halsizlik nedenleri ve tedavileri;

Susuzluk (Dehidrasyon)

Susuz kalırsanız, sıvı alımınızı artırmak halsizliğinizin geçmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, ciddi dehidrasyon belirtileri gösteriyorsanız, hastanede tedavi gerekebilir.

Eğer susuzluğunuz ileri noktalarda ise hastanede serum tedavisi ile halsizliğiniz kontrol altına alınabilir. Ayrıca kan basıncınızı arttırmak için ilaca ihtiyacınız da olabilir, bu noktada doktorunuz en doğru ilacı sizin için tavsiye edecektir.

Kansızlık (Anemi)

Halsizliğiniz anemiden kaynaklanıyorsa ve kan testi sonuçlarında demir eksikliği görünüyorsa, ilaç tedavisi ile demir ihtiyacınız karşılanabilir.

Aneminiz şiddetli ise kan transfüzyonuna (kan takviyesi) ihtiyacınız olabilir. Eğer doktorumuz sizin için kan takviyesi öneriyorsa hastanemizin kan bankası üzerinden aneminizi geçirmeye yönelik kan transfüzyonu yapılabilir.

Kanser

Zayıflığınızın nedeni kanserse, doktorunuz size birkaç farklı tedavi seçeneği önerecektir. Tedavide sizin bünyenize, yaşınıza, vücut yapınıza en uygun yöntem seçilir. Kanser tedavisinde uygulanabilecek yöntemler şunlardır;

Kemoterapi

Radyasyon tedavisi

Cerrahi operasyon

Kemoterapi ve diğer kanser tedavileri de halsizlik oluşturabilir.

Kalp Krizi

Kalp krizi halsizliğinize neden olduysa, doktorunuz sizinle gerekli tedavileri görüşecek ve size en uygun yöntemi belirleyecektir.

Tüm halsizlik vakaları tedavi gerektirmez. Özellikle halsizliğiniz soğuk algınlığı veya gripten kaynaklanıyorsa tedavi gerekli olmayabilir.