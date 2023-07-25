Haluk Bayraktar görevini bıraktı

Türkiye'deki bireylerin teknoloji ürünlerinin geliştirilme süreçlerine katılmalarını sağlamak, ülke içinde yapılacak araştırma-geliştirme ve girişim faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan T3 Vakfı'nda dün önemli bir görev değişimi yaşandı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar düzenlediği toplantıda; T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TEKNOFEST yarışmalardan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Elvan Kuzucu Hıdır, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Haluk Bayraktar'dan devraldı.

BAYRAKTAR VEDA MESAJI YAYINLADI

Bir veda mesajı yayınlayan Haluk Bayraktar, "Göz bebeğimiz olan @T3Vakfi için yeni bir dönemin başlangıcındayız. Beş yıldır yürüttüğüm T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine veda etme zamanı geldi. Bu süre boyunca çok severek yürüttüğüm görevimi, gelecek dönem için güvenle Elvan Kuzucu Hıdır Hanıma devrettim. İçtenlikle inanıyorum ki T3 Vakfı, genç, idealist ve dinamik yeni yönetim ekibi ile daha da büyüyecek, Türkiye ve mazlum coğrafyalar için önemli işlere imza atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ÇIĞIR AÇICI PROJEYE İMZA ATTIK"

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

Görev süremiz boyunca Türkiye için birçok çığır açıcı projeye imza attık. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, gençlerimiz ve geleceğimiz için gururlandıran projeler hayata geçirildi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm Mütevelli Heyeti üyelerimize, Yönetim Kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza, gönüllülerimize, manevi desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte özverisi ve adanmışlığıyla katkı sağlayan değerli yönetim kurulu üyemiz ve müdürümüz Ömer Kökçam'a hassaten teşekkür ediyor ve şükranlarımı iletiyorum. Elvan Hanımın liderliğinde yeni yönetimimize #MilliTeknolojiHamlesi davamızda üstün başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

HIDIR’IN CV'Sİ ORTAYA ÇIKTI

1992 doğumlu olan Elvan Kuzucu Hıdır'ın CV'si de paylaşıldı. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü yüksek onur derecesi ile bitiren Hıdır, TÜBİTAK bursu kazandı. Birçok araştırmada yer alan Hıdır, 2018'den bu yana TEKNOFEST çatısı altında İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.