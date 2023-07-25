Suudi Arabistan’a satılan İHA’ların fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez Turu kapsamında Baykar tarafından Suudi Arabistan’a satılan İHA’ların fiyatları belli oldu.

Suudi Arabistan’a satılan İHA’ların fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan ile Baykar’ın ürettiği silahlı insansız hava aracı (İHA) alımı konusunda imzalanan anlaşmanın detayları belli oldu.

GerçekGündem’de yer alan habere göre, yapılan açıklamanın detaylarına ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İHA’ların fiyatıyla ilgili olarak “Tek seferde yapılan en büyük Türk savunma sanayii ihracatı, 3 milyar doların üzerinde” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Erdoğan’ın Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan ile Baykar’ın ürettiği silahlı insansız hava aracı (İHA) alımı konusunda anlaşma imzalandı.

İmza töreni Cidde’de gerçekleştirilen iki ülke heyetlerinin görüşmeleri sonrasında düzenlendi. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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