Grip vakalarında üst solunum yollarındaki akıntı beraberinde öksürük şikâyetlerini de getiriyor. Buna bağlı olarak öksürüğe doğal çözüm bulmak isteyenler çareyi ham balda buluyor. Peki, ham bal öksürüğe iyi gelir mi? Ham balın faydaları neler?

HAM BAL NEDİR?

Piyasada en çok sahtecilik yapılan besinlerden biri de baldır. Ham balın kalitesini belirleyen önemli etkenlerden biri de balın saf olup olmadığıdır.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne göre 45 derecenin üzerinde ısıl işlem görmemiş ve 0,3 mm'nin üzerinde bir filtreden süzülmemiş bala ham bal adı veriliyor.

Ham bal 45°'nin üzerinde yer alan sıcaklıklara ısıtılmamış ve 300 mikrondan daha küçük filtreler ile filtre edilmemiş bala denmektedir.

İşlem görmeyen ve polenleri tutulacak şekilde filtre edilen ham bal, mineral, vitamin ve antioksidanlar açısından zengin, besleyici değere sahip doğal bir gıdadır.

HAM BAL ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

Bilimsel çalışmalara bakıldığında da bal öksürük semptomlarını iyileştirerek ve uyku kalitesine de katkı sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi öksürük için ham bal tüketilmesini öneriyor.

Yenen bal öksürüğü bastırarak boğazların yumuşamasını sağlar. Bunun yanı sıra balın diğer baharatlarla tüketilmesi de boğazlardaki mikropların ölmesini sağlar.

Öksürük için 1 yemek kaşığı bal ile toz zencefil, karabiber, toz tarçın ve limonu karıştırarak hazırlanacağınız karışımı tüketerek gribal enfeksiyonlara karşı savaşabilirsiniz.