Kronik öksürükleri dindiriyor. Boğaz ağrılarını azaltıyor. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Kronik öksürükleri dindiren ve boğaz ağrılarını azaltan karahalile otu dikkatlerden kaçmadı.

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Yetişkinlerde sekiz hafta, çocuklarda ise dört haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük denir. İşte bu durumda öksürüğün nedenini öğrenmek için doktora başvurmak zorundasınız.

Kronik öksürük bir hastalık değil, bir sağlık sorununun habercisi olan semptomdur.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, farenjit, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların boğaz bölgesinde oluşturduğu tahrişin bir sonucu olarak kaşıntı, kuruluk, yutkunma ve konuşurken hissedilen ağrıyı ifade eder.

KARAHALİLE OTU NASIL KULLANILIR?

Tavaya 50 gram karahalile bitkisi koyun ve 10 damla sıvı yağ ekleyin. Kısık ateşte yakmadan 10 dakika kavurun. Halile bitkisi soğuyunca öğütücüye atın ve toz kıvamına gelene kadar çekin. Bu tozu ödem, kabızlık, idrar kaçırma, öksürük gibi sorunlarınız için haftada üç defa tüketebilirsiniz.