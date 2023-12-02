Kronik öksürükleri dindiriyor. Boğaz ağrılarını azaltıyor. Mucize ot ortaya çıktı

Kronik öksürükleri dindiren ve boğaz ağrılarını azaltan karahalile otu dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Kronik öksürükleri dindiriyor. Boğaz ağrılarını azaltıyor. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Kronik öksürükleri dindiren ve boğaz ağrılarını azaltan karahalile otu dikkatlerden kaçmadı.

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Yetişkinlerde sekiz hafta, çocuklarda ise dört haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük denir. İşte bu durumda öksürüğün nedenini öğrenmek için doktora başvurmak zorundasınız.

Kronik öksürük bir hastalık değil, bir sağlık sorununun habercisi olan semptomdur.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, farenjit, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların boğaz bölgesinde oluşturduğu tahrişin bir sonucu olarak kaşıntı, kuruluk, yutkunma ve konuşurken hissedilen ağrıyı ifade eder.

KARAHALİLE OTU NASIL KULLANILIR?

Tavaya 50 gram karahalile bitkisi koyun ve 10 damla sıvı yağ ekleyin. Kısık ateşte yakmadan 10 dakika kavurun. Halile bitkisi soğuyunca öğütücüye atın ve toz kıvamına gelene kadar çekin. Bu tozu ödem, kabızlık, idrar kaçırma, öksürük gibi sorunlarınız için haftada üç defa tüketebilirsiniz.

İlgili Haberler
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Ağrıları şak diye kesiyor. Cildi canlı gösteriyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı Gündem
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi Magazin
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber Spor
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı Gündem
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi