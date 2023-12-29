Öksürüğü anında bitiriyor. İşte doğal öksürük şurubunun tarifi…

Kronik öksürük sorunu özellikle kışın insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu süreçte doğal öksürük şurubu ortaya çıktı.

Öksürük, solunum yolu hastalıklarının yaygın bir belirtisi olduğu biliniyor. Diğer belirtiler geçse bile öksürüğün devam edebileceğini bildirildi.

Öksürük, aslında akciğerleri çeşitli etkenlerden koruyan karmaşık bir reflekstir ve solunum sisteminin bir savunma mekanizması olduğu ifade edildi.

ÖKSÜRÜĞE NASIL ÇARE OLUNUR?

Doğal ve bitkisel bir öksürük şurubu nasıl yapılacağını anlatıldı.

Öksürüğün neden olduğu hastalığın tedavisiyle birlikte, hastalarına bol su içmelerini; soludukları havayı nemli tutmalarını; ıhlamur, ada çayı, nane limon gibi bitki çayları içmelerini ve bir tatlı kaşığı balın üzerine biraz zencefil serperek yemelerini önerildi.

Balın özellikle küçük çocuklarda sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarına çok iyi geldiğini, bunun hem kendi deneyimlerine hem de bilimsel çalışmalara dayandığını belirtildi.

DOĞAL VE BİTKİSEL ÖKSÜRÜK ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Efedrin ve dekstrometorfan gibi zararlı kimyasallar, yapay renk ve aroma içeren öksürük şuruplarına alternatif olarak, tamamen doğal, bitkisel ve şifalı bir ev yapımı öksürük şurubu tarifi paylaşıldı.

Malzemeler

1 litre su

100 gram rendelenmiş zencefil

225 gram papatya

30 gram hatmi tozu

15 gram tarçın

60 ml limon suyu

240 ml bal

Yapılışı

Orta boy bir tencereye suyu ve bitkileri koyun yüksek ateşte kaynatmanız önerildi. Kaynayınca ateşi kısın. Su yarıya inene kadar pişirin (Bitkileri süzdükten sonra yaklaşık 1 bardak sıvı elde etmeniz gerekir). Karışımı süzün ve bitkileri ayırın. Sıvı karışım ılıkken (kaynamamalı), limon suyu ve balı ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı hava almayan cam bir kavanoza koyun ve buzdolabında 2 ay saklayın.

FAYDALARI

Bal, öksürüğü yatıştıran doğal maddeler içerir. Zencefil, balgamı atmanıza yardımcı olur. Papatya, kasları rahatlatır, boğazdaki gıdıklanmayı azaltır ve sakin bir uyku sağlar. Hatmi, göğsü yumuşatır, tahrişi önler ve mukozayı korur. Tarçın, hem tat verir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uyarı: Bu şurup bal içerdiği için 1 yaşından küçük çocuklara verilmemesi önerildi.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇİRİRİZ?

Öksürüğün en iyi çözümü bol su içmektir. Boğaz nemli kaldığında öksürük azalır. Öksüren çocuğun yanında her zaman bir şişe su bulundurun ve sık sık su içmesini hatırlatmanız tavsiye edildi. Geceleri de yatağının başına su koyun.

ÇOÇUKLARDA KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Su verin.

Bal veya ılık ballı su verin.

Yastıkları yüksek tutun.

Havanın kuru olduğu ortamlarda nemlendirici kullanın.

Burun tıkanıklığı varsa açıcı damla verin.

Yatakta alerji yapabilecek şeylere dikkat edin.

Toz gibi alerjenlerden uzak tutun.

Bebeklerde öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır.

Karabiber ve pekmez karıştırıp verin.

Pekmez ve tereyağı karıştırıp verin.

Bitki çaylarından karanfil, tarçın, elma kabuğu, limon ve ıhlamur karışımını 12 aydan büyük bebeklere verin