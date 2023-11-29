Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 5’inci gününde Hamas 10 İsrailli ve 2 Taylandlı esiri serbest bırakırken, İsrail de 15’i kadın 15’i çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

KAYNAK: İHA
Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı

Gazze Şeridi’nde 24 Kasım’da başlayan insani aranın 5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleştirildi. Hamas tarafından serbest bırakılan 10 İsrailli ve 2 Taylandlı esirin İsrail'e ulaşmasının ardından İsrail de 15’i kadın 15’i çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Serbest bırakılan bazı İsrailli esirlerin, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Tugayları tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.

Son esir takası ile Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir serbest bırakılmış oldu. İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutuklu sayısı da 180’e ulaştı.

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