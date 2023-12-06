Hamas İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı

Hamas, Gazze Şeridi’nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı. Hamas'ın İsrail birliklerinin içine kadar sızdığı görüldü.

KAYNAK: İHA
Hamas İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 60’ıncı günde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı.

Gazze Şeridi’nin Cuhr al-Dik bölgesinde konuşlanan İsrail askerlerini hedef alan Kassam Tugayları, söz konusu birliğe patlayıcılar ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Görüntülerde, Kassam Tugayları’nın tüneller sayesinde İsrail güçlerinin içine kadar sızdığı görüldü.

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