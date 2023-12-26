Hamas İsrail tanklarının paletlerine patlayıcı yerleştirdiği videoyu paylaştı

Kaynak: İHA
Hamas İsrail tanklarının paletlerine patlayıcı yerleştirdiği videoyu paylaştı
Hamas, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80’inci günde devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşılık vermeyi sürdürüyor.

Kassam Tugayları’nın paylaştıkları görüntülerde, bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

Ayrıca, görüntülerde Hamas’ın keskin nişancılarının çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdiği, roket saldırılarıyla İsrail askerlerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlar dikkat çekti.

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