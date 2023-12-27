İsrailli askeri uzmandan 'Hamas' itirafı: Askeri operasyonlarla yenilemez

Kaynak: AA
İsrailli askeri uzmandan 'Hamas' itirafı: Askeri operasyonlarla yenilemez
İsrailli askeri analist Nir Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilebileceğini söyleyerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını iddia etti.

İsrailli askeri analist Nir Dvori, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Dvori, "İsrail’in savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını" öne sürdü. Askeri uzman, "İsrailli kurmaylar, mevcut aşamanın sonuna yaklaştıklarının farkında olmalarına rağmen Gazze'nin etkili şekilde kontrol altına alındığını ve Hamas'ın askeri gücünün sona erdirildiğini iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

“ANCAK YIPRATILARAK YENİLİR”

İsrailli askeri analist Dvori, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hamas ancak yıpratma savaşıyla yenilgiye uğratılabilir. Strateji değişikliğinin arkasında yatan sebep, Hamas'ın muhtemel yenilgisinin askeri operasyonla değil, uzun bir yıpratma savaşıyla sağlanacağı kanaatine varılmasıdır."

TAMPON BÖLGE OLACAK MI?

Dvori, Gazze'de başarı için siyasi hamleye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Sınırdaki tehdidin ortadan kaldırılması için Gazze Şeridi'nin sınırına onlarca kilometre boyunca bir tampon bölge kurulacağını" ileri sürdü.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'deki kuvvetlerinde önemli bir azalmaya gideceğini belirten Dvori, çünkü tek seferlik değil tüm yıl boyunca değişimle devam edecek bir süreçten bahsedildiğini aktardı.

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