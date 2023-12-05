Hamas Lübnan’da yeni bir grup kurdu

Hamas, Lübnan'da 'Aksa Tufanı İzcileri' ismiyle yeni bir grubun kurulduğunu duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas Lübnan’da yeni bir grup kurdu

Lübnan'daki Hamas Hareketi’nin yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da 'Aksa Tufanı İzcileri' grubunun kurulduğu belirtildi.

"Filistin halkının gençleri ve erkeklerinin izci grubuna katılarak kendi halkının geleceğinin şekillendirilmesine, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesine katılmaya" çağrıldığı açıklamada, Filistin halkının, bulundukları her yerde mevcut ve meşru tüm yollarla İsrail'e karşı direnmedeki rolünün önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Lübnan'da Aksa Tufanı İzcileri grubunun kurulmasının, erkeklerin ve gençlerin İsrail'e karşı direniş projesine katılmaları, onların enerjilerinden, bilimsel ve sanatsal yeteneklerinden faydalanılmasına yönelik bir çaba olarak ortaya çıktığı" görüşü dile getirildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

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