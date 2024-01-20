Hamas yeni bir esir takası arayışında

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 106 gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusu bölgeyi yoğun bir şekilde bombardıman altına alırken, Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin durumu ise hala bilinmiyor.

"İSRAİL HİÇBİR ESİRİNİ ZORLA GERİ ALAMADI"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu belirtti. Marzuk, “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı” diye konuştu.

Yemen’deki Husilere dair de konuşan Marzuk, Hamas’ın Husilerin Filistin halkına verdiği destekten ve Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarından ötürü takdir ettiğini belirterek, “Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz” dedi.