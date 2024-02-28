Hamas Zekat Komitesi Başkanı'nın bağışları kadınlarla yediği ortaya çıktı. İki kadınla İsrail'deki otelde görüntüleri yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Hamas Zekat Komitesi Başkanı'nın bağışları kadınlarla yediği ortaya çıktı. İki kadınla İsrail'deki otelde görüntüleri yayınlandı
HAMAS’ın Zekat Komitesi Başkanı Abdel Rahim Abou Fanah’ın, zekat için toplanan paraları, İsrail’de olduğu belirlenen bir otelde iki kadınla yediği görüntüler ortaya çıktı. Gündemi sarsan video sosyal medyada viral oldu.

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e karşı Aksa Tufanı harekatını başlatan HAMAS ile İsrail Ordusu arasındaki savaş aylardır devam ediyor. Süregelen savaşta Gazze bir hayalet şehre dönüşürken, on binlerce sivil de bu savaşta hayatını kaybetti.

HAMAS’ın Aksa Tufanı Harekatı ile başlattığı savaşta, zararın neredeyse tamamını siviller öderken HAMAS liderlerinin başta Katar olmak üzere başka ülkelerde lüks otellerde kalmaları, seyahat etmeleri çokça konuşulan ve eleştirilen bir konu oldu.

Açlıktan dolayı artık hayvan yemlerini yemeye muhtaç olan siviller bir yanda diğer ülkelerden gelecek olan yardımları dört gözle beklerken HAMAS liderlerinin yaşam standartları tepkileri toplarken bir HAMAS liderinin ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

ekran-goruntusu-2024-02-28-082755.png

ekran-goruntusu-2024-02-28-093148.png

ZEKAT PARALARINI KADINLAR İLE İSRAİL’DE YEDİ

HAMAS’ın zekat komitesi başkanı olan Abdel Rahim Abou Fanah’ın, sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerinde; İsrail’de olduğu mobilyaların üzerindeki İbranice yazılardan belli olan bahçeli bir otelde, zekat paralarını bir kadınla yediği ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2024-02-28-092655.png

Görüntülerde genç olduğu öğrenilen bir adam, Abou Fanah’ın otelde olduğunu öğrendikten sonra elindeki cep telefonu ile kayda başlıyor. Abou Fanah, bir havlu ile kendisini kapatmaya çalışırken yanındaki kadında önce kameraya karşı tepki gösterdiği ve daha sonrada yüzünü HAMAS liderinin omzunda saklamaya çalıştığı görüldü.

ekran-goruntusu-2024-02-28-082805.png

KAMERA AÇIKKEN GİYİNMEYE ÇALIŞTI

HAMAS liderinin çekilen görüntülerde kamera henüz kayıttayken kendisini saklayan havluyu bir kenara atıp iç çamaşırını giymeye çalıştığı anlar da ayrı bir gündem konusu oldu.

ekran-goruntusu-2024-02-28-082826.png

HAMAS BİR MOSSAD PROJESİ Mİ?

HAMAS’ın aslında İsrail’in kurduğu bir örgüt olduğu sık sık dile getirilen çok ciddi iddialardan birisi. Aksa tufanı harekatını başlatarak aslında Gazzelilere ait olan toprakları, İsrail’in işgal etmesi için zemin hazırlama adımı olarak gören, bu konuda fikir beyan eden kişilerin sayısı azımsanmayacak derecede.

Nitekim bu iddiaları en ciddi şekilde destekleyen konuşma, şu anda İsrail’in Başbakanı olan Netanyahu’nun 2019 yılında İsrail Parlamentosunda yaptığı konuşma olarak gösteriliyor. Netanyahu’nun parlamentoda yaptığı konuşmada HAMAS hakkında şunları söylemişti, “Filistin devletinin kurulmasına köstek olmak isteyen kim varsa, Hamas'ın büyümesini desteklemeli ve Hamas'a para göndermeli. Bu, Gazze'deki Filistinlileri Batı Şeria'daki Filistinlilerden izole etme stratejimizin bir parçası"

netanyahu.jpg

ekran-goruntusu-2024-02-28-084338.png

Son Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı Yerel Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup Gündem
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup
Satırlı katil tutuklandı Gündem
Satırlı katil tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti Magazin
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti
Ekonomik güvende düşüş Ekonomi
Ekonomik güvende düşüş