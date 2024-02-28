Hamas Zekat Komitesi Başkanı'nın bağışları kadınlarla yediği ortaya çıktı. İki kadınla İsrail'deki otelde görüntüleri yayınlandı

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e karşı Aksa Tufanı harekatını başlatan HAMAS ile İsrail Ordusu arasındaki savaş aylardır devam ediyor. Süregelen savaşta Gazze bir hayalet şehre dönüşürken, on binlerce sivil de bu savaşta hayatını kaybetti.

HAMAS’ın Aksa Tufanı Harekatı ile başlattığı savaşta, zararın neredeyse tamamını siviller öderken HAMAS liderlerinin başta Katar olmak üzere başka ülkelerde lüks otellerde kalmaları, seyahat etmeleri çokça konuşulan ve eleştirilen bir konu oldu.

Açlıktan dolayı artık hayvan yemlerini yemeye muhtaç olan siviller bir yanda diğer ülkelerden gelecek olan yardımları dört gözle beklerken HAMAS liderlerinin yaşam standartları tepkileri toplarken bir HAMAS liderinin ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

ZEKAT PARALARINI KADINLAR İLE İSRAİL’DE YEDİ

HAMAS’ın zekat komitesi başkanı olan Abdel Rahim Abou Fanah’ın, sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerinde; İsrail’de olduğu mobilyaların üzerindeki İbranice yazılardan belli olan bahçeli bir otelde, zekat paralarını bir kadınla yediği ortaya çıktı.

Görüntülerde genç olduğu öğrenilen bir adam, Abou Fanah’ın otelde olduğunu öğrendikten sonra elindeki cep telefonu ile kayda başlıyor. Abou Fanah, bir havlu ile kendisini kapatmaya çalışırken yanındaki kadında önce kameraya karşı tepki gösterdiği ve daha sonrada yüzünü HAMAS liderinin omzunda saklamaya çalıştığı görüldü.

KAMERA AÇIKKEN GİYİNMEYE ÇALIŞTI

HAMAS liderinin çekilen görüntülerde kamera henüz kayıttayken kendisini saklayan havluyu bir kenara atıp iç çamaşırını giymeye çalıştığı anlar da ayrı bir gündem konusu oldu.

HAMAS BİR MOSSAD PROJESİ Mİ?

HAMAS’ın aslında İsrail’in kurduğu bir örgüt olduğu sık sık dile getirilen çok ciddi iddialardan birisi. Aksa tufanı harekatını başlatarak aslında Gazzelilere ait olan toprakları, İsrail’in işgal etmesi için zemin hazırlama adımı olarak gören, bu konuda fikir beyan eden kişilerin sayısı azımsanmayacak derecede.

Nitekim bu iddiaları en ciddi şekilde destekleyen konuşma, şu anda İsrail’in Başbakanı olan Netanyahu’nun 2019 yılında İsrail Parlamentosunda yaptığı konuşma olarak gösteriliyor. Netanyahu’nun parlamentoda yaptığı konuşmada HAMAS hakkında şunları söylemişti, “Filistin devletinin kurulmasına köstek olmak isteyen kim varsa, Hamas'ın büyümesini desteklemeli ve Hamas'a para göndermeli. Bu, Gazze'deki Filistinlileri Batı Şeria'daki Filistinlilerden izole etme stratejimizin bir parçası"