Hamas’ın eski lideri cihat çağrısı yaptı. Gün verdi

Hamas'ın eski lideri Halid Meşal, yaşadığı Katar'dan uluslararası kamuoyuna açıklamalarda bulunarak, "cihat" çağrısı yaptı.

2004 ile 2017 yılları arasında Hamas’ı yöneten ve şu an Katar’da yaşayan Halid Meşal açıklamalarda bulundu.

Meşal, Cuma günü için cihat çağrısı yaptı. Katar’daki ofisinden konuşan Meşal, “Cihadı öğreten ve öğrenen herkes için bu teorileri pratiğe dökme zamanı geldi” dedi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Hamas’ın saldırısına İsrail’den de misilleme gelince bölgede binlerce insanın yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

DÖRT ÜLKEYE İŞARET ETTİ

Meşal, İsrail’e karşı çağrıda bulunarak insanların sokağa çıkarak Filistin halkı için destek olmasını istedi. Meşal İsrail’e komşu ülkelere de çağrıda bulundu. Meşal, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Mısır’ın Filistin’e destek vermek konusunda çok daha büyük rolü olduğunu söyledi.

Meşal, “Ürdünlüler, Ürdün’ün çocukları, kardeşleri, kız kardeşleri. Bu bir gerçeklik anı ve sınırlar size yakın, hepiniz sorumluluğunuzu biliyorsunuz” dedi.

Öte yandan Hamas’ın da Cuma günü İsrail karşıtı bir eylem ve protesto dalgası için hazırlık yaptığı iddia edildi.