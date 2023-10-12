Hamas’tan ortalığı karıştıracak açıklama. Operasyona iki yılda hazırlandık. Rusya'ya bilgi verdik

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun detayları ortaya çıktı. Hamas’ın üst düzey isimlerinden Ali Baraka, saldırıyı 2 yılda planladıklarını belirterek Rusya’ya bilgi verdiklerini söyledi.

Hamas’tan ortalığı karıştıracak açıklama. Operasyona iki yılda hazırlandık. Rusya'ya bilgi verdik

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili konuşan Hamas'ın üst düzey yetkilisi Ali Baraka; operasyona iki yıl boyunca gizlice hazırlandıklarını açıkladı.

Memri Report Tv'ye konuşan Ali Baraka, Aksa Tufanı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yakın müttefik ve fraksiyonların da haberi yoktu, lider kadroda da kısıtlı sayıda kişi planlardan haberdardı. Aksa Tufanı başladıktan yarım saat sonra Hizbullah ve İran'daki müttefiklerimiz gibi tüm Filistin direniş fraksiyonlarıyla temasa geçildi. Türklere de haber verildi, onlarla üç saat sonra sabah 9'da bir görüşme yapıldı. Yani bizimle iletişime geçen herkesi bilgilendirdik.

'TUTSAKLAR GÜVENLİ YERDE'

Ruslar bile mesaj gönderdiler, durumu sordular ve savaşın hedefleri hakkında bilgilendirildiler. Rusya bize sempati duyuyor, ABD’nin bu savaşa karışmasından yararlanıyor. Çünkü mevcut durum Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak üzerindeki Amerikan baskısını hafifletiyor. Hamas Rusya'dan Kalaşnikoflar için yerel düzeyde mermi üretme lisansına sahip” dedi.

Baraka konuşmasında esir takası ve şartlarına da değindi. Independent Türkçe'nin aktardığına göre Baraka, “Herhangi bir takas anlaşması Avrupa ve ABD’deki Hamas tutsaklarını da içermelidir. Tutsaklar güvenli yerlerde tutuluyorlar” ifadesini kullandı.

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Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü (MEMRI; resmi olarak Middle East Media and Research Institute), eski İsrail askeri istihbarat subayı Yigal Carmon ve İsrail doğumlu Amerikalı siyaset bilimci Meyrav Wurmser tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir basın izleme ve analiz kuruluşudur. Merkezi Washington DC'dedir. MEMRI Arapça, Farsça, Urduca, Peştuca ve Türkçe medya raporlarının ücretsiz İngilizce çevirilerini yayınlar ve dağıtır.

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