Hamas’tan ortalığı karıştıracak açıklama. Operasyona iki yılda hazırlandık. Rusya'ya bilgi verdik

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili konuşan Hamas'ın üst düzey yetkilisi Ali Baraka; operasyona iki yıl boyunca gizlice hazırlandıklarını açıkladı.

Memri Report Tv'ye konuşan Ali Baraka, Aksa Tufanı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yakın müttefik ve fraksiyonların da haberi yoktu, lider kadroda da kısıtlı sayıda kişi planlardan haberdardı. Aksa Tufanı başladıktan yarım saat sonra Hizbullah ve İran'daki müttefiklerimiz gibi tüm Filistin direniş fraksiyonlarıyla temasa geçildi. Türklere de haber verildi, onlarla üç saat sonra sabah 9'da bir görüşme yapıldı. Yani bizimle iletişime geçen herkesi bilgilendirdik.

'TUTSAKLAR GÜVENLİ YERDE'

Ruslar bile mesaj gönderdiler, durumu sordular ve savaşın hedefleri hakkında bilgilendirildiler. Rusya bize sempati duyuyor, ABD’nin bu savaşa karışmasından yararlanıyor. Çünkü mevcut durum Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak üzerindeki Amerikan baskısını hafifletiyor. Hamas Rusya'dan Kalaşnikoflar için yerel düzeyde mermi üretme lisansına sahip” dedi.

Baraka konuşmasında esir takası ve şartlarına da değindi. Independent Türkçe'nin aktardığına göre Baraka, “Herhangi bir takas anlaşması Avrupa ve ABD’deki Hamas tutsaklarını da içermelidir. Tutsaklar güvenli yerlerde tutuluyorlar” ifadesini kullandı.

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