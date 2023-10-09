Hamas'ın öldürdüğü dövmeci kadının ailesi konuştu. Kredi kartı kullanılmış

Hamas’ın İsrail’de saldırdığı festivalde öldürdüğü öğrenilen Alman dövmeci kadın Shani Louk’un ailesi konuştu. Alman kadının ailesi, kızlarının kredi kartının kullanıldığını söyledi.

Hamas'ın öldürdüğü dövmeci kadının ailesi konuştu. Kredi kartı kullanılmış

Cumartesi günü Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmış ve bir kara operasyonunun sinyalini vermişti. Bölgede taraflar arasında tansiyon giderek yükselirken hem İsrail hem de Filistin tarafından 1000'den fazla insanın yaşamını yitirdiği çatışmalar giderek sertleşiyor.

Önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamas militanları, öldürülen dövmeli genç bir kadını soyarak bir kamyonetin arkasında sokaklarda “zafer turu” atmıştı. Öldürülen kadının, İsrail’e barış yanlısı bir müzik festivaline katılmak için gelen Alman Shani Louk olduğu tespit edilmişti.

30 yaşında olduğu açıklanan genç kadının bir dövmeci olduğu ve tatile gittiği kaydedildi. Louk’un akrabaları uluslararası kamuoyuna genç kadını dövmelerinden tanıdıklarını açıklarken annesi de yerel medyaya konuşmuş ve kızının kayıp olduğunu doğrulamıştı.

“EN SON 7 EKİM’DE TELEFONLAŞTIK”

Olayın şokunu üzerinden atamayan Louk’un ailesi Almanya’nın saygın dergilerinden Der Spiegel’e konuştu. Louk’un ebeveynleri, genç kadının kredi kartının çalındığını ve şu an Gazze’de kullanıldığını açıkladı.

Louk’un annesi Ricardaa Louk, eski adı Twitter olan X’ten açıklamalarda bulundu. Louk, “En son 7 Ekim’de onunla görüşmüştük. Kızımın halen hayatta olduğuna dair umudum var. Belki bilinci kapalıdır. Öldüğünü kabul etmek istemiyorum” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda yüzü gözükmeyen bir genç kadın bir kamyonetin arkasında Hamas militanlarının arasında yatarken görülüyordu. Bacağı ters dönmüş bir şekilde görülen ve rastalı saçları ve dövmeleriyle dikkat çeken kadının akrabaları kadını dövmelerinden tanımıştı.

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