Hamas'ın öldürdüğü Shani Louk’un kafasının kesildiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Shani Nicolee Louk’un ölümüyle ilgili Alman medyasına konuştu.

Bild’e konuşan Herzog, “Bunu söylemekten dolayı gerçekten çok üzgünüm ama Shani Nicolee Louk’un katledildiğini ve öldüğü haberini aldık” dedi.

Herzog, “Louk’un kafatası bulundu. DNA sonuçları da kimlik tespiti yapılabilmesini sağladı. Bu, bu barbar, sadist hayvanların İsraillilere saldırırken, işkence ederken ve öldürürken onun kafasını kestikleri anlamına geliyor. Bu büyük bir trajedi ve ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Louk’un annesi Ricarda Louk da Alman medya kuruluşu RTL/ntv’ye konuştu. Louk, “En azından acı çekmemiş. Kızımın bedeni henüz bulunamadı ama kafatasından bir parça bulundu ve DNA testi onun kızıma ait olduğunu ortaya çıkardı” dedi.