İsrail’den Türkiye’ye göç akını başladı. Savaştan kaçanların hedefinde 2 ilimiz var

İsrail ile Hamas militanları arasında çatışmalar şiddetlenirken, tarafların yaptıkları açıklamalardan sonra bölgede tansiyonun düşmesi beklenmiyor. Bu durum karşısında İsrailliler ülkelerini terk ederken hedeflerinde Türkiye olduğu bildirildi.

Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Antalya’ya gelen, Rus ve Ukraynalılardan sonra, Antalya şimdi de İsrailli akınına uğramaya başladı. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkıp Antalya’ya gelen uçakların ağzına kadar dolu olduğu görülüyor.

Ülkeden ayrılmak isteyen İsraillilerin Ben Gurion Havaalanı'nda yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.

Filistin’in İslami Direniş Hareketi olarak bilinen Hamas örgütünün saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı ve kaybın bulunduğu İsrail’de, Ben Gurion Havaalanı'nda uçuş yoğunluğunun gözlendiği bildiriliyor. Savaştan kaçanlar nedeniyle İsrail’den Antalya ve İstanbul’a kalkan THY uçaklarının da hınca hınç dolu olduğu görülüyor.