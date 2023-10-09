İsrail’den Türkiye’ye göç akını başladı. Savaştan kaçanların hedefinde 2 ilimiz var

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan kaçan İsrailliler hızla ülkelerini terk ederken, İsrail-Türkiye uçuşlarda yer bulunamadığı belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail’den Türkiye’ye göç akını başladı. Savaştan kaçanların hedefinde 2 ilimiz var

İsrail ile Hamas militanları arasında çatışmalar şiddetlenirken, tarafların yaptıkları açıklamalardan sonra bölgede tansiyonun düşmesi beklenmiyor. Bu durum karşısında İsrailliler ülkelerini terk ederken hedeflerinde Türkiye olduğu bildirildi.

Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Antalya’ya gelen, Rus ve Ukraynalılardan sonra, Antalya şimdi de İsrailli akınına uğramaya başladı. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkıp Antalya’ya gelen uçakların ağzına kadar dolu olduğu görülüyor.

Ülkeden ayrılmak isteyen İsraillilerin Ben Gurion Havaalanı'nda yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.

Filistin’in İslami Direniş Hareketi olarak bilinen Hamas örgütünün saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı ve kaybın bulunduğu İsrail’de, Ben Gurion Havaalanı'nda uçuş yoğunluğunun gözlendiği bildiriliyor. Savaştan kaçanlar nedeniyle İsrail’den Antalya ve İstanbul’a kalkan THY uçaklarının da hınca hınç dolu olduğu görülüyor.

screenshot-1-003.png

İlgili Haberler
Hamas'ın öldürdüğü dövmeci kadının ailesi konuştu. Kredi kartı kullanılmış
MOSSAD çöktü. İsrai'in eski askeri yetkilisi flaş bilgileri açıkladı
İsrail Hamas çatışması sürerken Batı medyasından Türkiye iddiası
İsrail- Hamas savaşından gelen acı görüntüler. 2 tarafta da çocuklar ve siviller ölüyor
Hamas’ın festival alanı baskınında 260 kişi öldü
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Meteoroloji uyarmıştı yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer yayladakilere ‘dönün’ dedi Gündem
Meteoroloji uyarmıştı yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer yayladakilere ‘dönün’ dedi
Büyükçekmece'de ihbara giden polis açılan ateşle şehit edildi: 9 gözaltı Gündem
Büyükçekmece'de ihbara giden polis açılan ateşle şehit edildi: 9 gözaltı
Wayne Rooney ülkesine geri dönüyor Spor
Wayne Rooney ülkesine geri dönüyor
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu Gündem
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu ve alkol operasyonu Gündem
Jandarmadan uyuşturucu ve alkol operasyonu
Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı Sağlık
Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı
Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu Spor
Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu