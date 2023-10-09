İsrailli genç kadın nasıl kurtulduğunu anlattı. Hamas festivali kabusa çevirdi

Hamas’ın İsrail’e başlattığı saldırıda müzik festivalinin hedef alınmasıyla 260 sivil hayatını kaybederken, festivalden kurtulan İsrailli genç kadın nasıl kurtulduğunu anlattı.

İsrailli genç kadın nasıl kurtulduğunu anlattı. Hamas festivali kabusa çevirdi

İsrail ve Filistin arasında başlayan savaşın vahşet görüntülerinden bir tanesi de müzik festivalinden geldi. İsrail’in güneyinde düzenlenen müzik festivaline gelenler savaşın ortasında kalırken, park ettikleri araç ve festival alanı bomba yağmuruna tutuldu.

Festival alanında en az 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Hamas güçlerinin festivale düzenlediği baskının görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, saldırıdan kaçmayı başaran İsrailli kadın BBC'ye konuştu.

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İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivaline katılan yüzlerce gencin arasında olan Gili Yoskovich, silahlı kişiler etrafında dolaşırken bir ağacın altında nasıl saklandığını anlattı:

"Her yerde silahlı kişiler vardı. Arabaların yanında durup ateş etmeye başlıyorlardır o an fark ettim ki öldürülmek çok kolaydı. Teröristler dört ya da beş yerden geliyordu. O yüzden arabama binmeye karar verdim ve biraz ilerledim. Bazıları bana ateş etti, arabayı bırakıp koşmaya başladı. Çok sayıda pomelo ağacının olduğu bir yer gördüm ve oraya gittim.

"3 SAAT BOYUNCA ORADA YATTIM"

Bir ağacın yanına yattım, onlar ağaç ağaç dolaşıp ateş ediyorlardı. Etrafta insanların öldüğünü gördüm ama ben sessizce, hiç ağlamadan durmak zorundaydım. Bazı anlarda bana çok yaklaştıklarını hissettim, bacaklarım titriyordu ama gözlerim kapalı biçimde sessizce nefes almaya çalıştım. Ordunun geleceğinden emindim ama kimse yoktu, 3 saat boyunca orada yattım. Daha sonra beş ya da altı askerin olduğunu fark ettim, yanlarına gittim.

"İLK ÇIKAN BENDİM"

Sahadan ilk çıkan bendim. Diğerlerinin çıkması iki ya da üç saat daha sürdü, yol boyunca birçok insanın öldürüldüğünü gördüm."

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