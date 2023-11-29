Hamas’tan Elon Musk’a davet

İsrail ile çatışmalara 'insani ara' anlaşması sebebiyle ara veren Hamas, ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas’tan Elon Musk’a davet

Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında İsrail'in bombardımanının yol açtığı yıkımın boyutunu görmesi için Elon Musk'ı Gazze Şeridi'ne davet etti.

Hamdan, “Onu Gazze halkına karşı işlenen katliam ve yıkımın boyutlarını görmek için Gazze’yi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.

TEPKİ ÇEKEN YORUM SONRASI İSRAİL'E ZİYARET

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk, geçen günlerde bir kullanıcının “Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor” paylaşımına “Gerçekleri söyledin” yorumunu yapmıştı. Tepki çeken bu yorumun ardından, Disney, Apple gibi bazı şirketler reklamlarını platformdan çekmişti.

Musk, bu gelişmelerin ardından dün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşen ABD'li milyarder, Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim’de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.

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