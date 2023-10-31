Hamas’tan rehine açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde tuttukları yabancı esirlerden serbest bırakılacak olanlar olduğunu duyurdu.

Hamas’tan rehine açıklaması

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada “Arabuluculara, daha önce açıkladığımız gibi, bazı yabancıları Gazze’de tutmamıza ve alıkoymamıza gerek olmadığını, serbest bırakacağımızı bildirdik” ifadelerini kullandı.

KAÇ REHİNE VAR?

Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

İsrail kaynaklarına göre Gazze’de 240 İsrailli rehine bulunuyor.

hamas.jpgGAZZE’DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik” devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

İlgili Haberler
Hamas'ın Gazze'deki ‘örümcek ağı’ tünelleri ilk kez bu kadar net görüntülendi
Henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek İsrail güçleri tarafından öldürüldü
Hamas yetkilisinin evini patlayıcılarla havaya uçurdular
Gazze'de büyük yıkım: 18 bin ton bomba atıldı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hollandalı 700 avukattan İsrail’in savaş suçlarından yargılanması çağrısı Dünya
Hollandalı 700 avukattan İsrail’in savaş suçlarından yargılanması çağrısı
Sultanlar derbisinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'a set vermedi Spor
Sultanlar derbisinin galibi Fenerbahçe. Beşiktaş'a set vermedi
Artık tamamen ücretsiz olacak: 65 yaş üstü vatandaşları heyecanlandıran haber Ekonomi
Artık tamamen ücretsiz olacak: 65 yaş üstü vatandaşları heyecanlandıran haber
Türkiye ile BAE arasında 25 milyar dolar hedefli ekonomik ve ticaret işbirliği anlaşması imzalandı Dünya
Türkiye ile BAE arasında 25 milyar dolar hedefli ekonomik ve ticaret işbirliği anlaşması imzalandı
Kaçak avlanan kişiye 3 bin 134 TL ceza Gündem
Kaçak avlanan kişiye 3 bin 134 TL ceza
ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı Dünya
ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı