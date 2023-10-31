Hamas yetkilisinin evini patlayıcılarla havaya uçurdular

İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak havaya uçurdu. O görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

KAYNAK: AA
Hamas yetkilisinin evini patlayıcılarla havaya uçurdular

Şihab Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi.

İsrail askerleri, bu bölgede bulunan Aruri'nin evini kuşatarak, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

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SAATLERCE ÇALIŞMA YAPILDI

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Aruri’nin evinde saatlerce çalışma yaptıklarını ve bölgeden ayrılmadan önce evi infilak ettirdiklerini söyledi.

18 YIL HAPİS YATTI

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılında Filistin topraklarından sürgün edilmeden önce İsrail hapishanelerinde 18 yıl yatmıştı.

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