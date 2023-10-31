Hamas yetkilisinin evini patlayıcılarla havaya uçurdular

Şihab Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi.
İsrail askerleri, bu bölgede bulunan Aruri'nin evini kuşatarak, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.
SAATLERCE ÇALIŞMA YAPILDI
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Aruri’nin evinde saatlerce çalışma yaptıklarını ve bölgeden ayrılmadan önce evi infilak ettirdiklerini söyledi.
18 YIL HAPİS YATTI
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılında Filistin topraklarından sürgün edilmeden önce İsrail hapishanelerinde 18 yıl yatmıştı.