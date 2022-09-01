Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
Hamdi Alkan'dan boşanması çok konuşulan ünlü isim Selen Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısı eşliğinde dans etti. İç çamaşır giymeyen Selen Görgüzel'in kasıklarının açılmasına da aldırış etmediği görüldü.
Galeri Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:34 Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:04