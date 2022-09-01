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  • Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı

Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı

Hamdi Alkan'dan boşanması çok konuşulan ünlü isim Selen Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısı eşliğinde dans etti. İç çamaşır giymeyen Selen Görgüzel'in kasıklarının açılmasına da aldırış etmediği görüldü.

Galeri Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:34
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:04
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Hamdi Alkan ile evliliğinden 1 kızı bulunan Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda eşinden boşandı.

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Boşanmalarının ardından mal paylaşımları hayli konuşulan ikili, şu sıralar kendi hayatlarına odaklanmış durumda.

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Hamdi Alkan yeni projeleri üzerinde çalışırken, Görgüzel de yaz aylarının tadını çıkarıyor.

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Ünlü ismin son yaptığı hareket ise adeta olay oldu. Görgüzel, 'Benden selam söyleyin bütün aşklarıma' şarkısı eşliğinde kurtlarını döktü.

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Ancak Görgüzel, elbisesinin altına iç çamaşırı giymemesi nedeniyle dans ederken kasığının açılmasına aldırış etmedi.

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Güzel isim, dans hareketleri eşliğinde şarkının ve anın tadını çıkardı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

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İşte Selen Görgüzel'in o dansı...

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