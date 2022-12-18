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Selen Görgüzel 'Restoranda hesabı kim öder' tartışmasına noktayı koydu

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel, tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Görgüzel, "Yemeğe çıktığımda hesabı bana ödetecek erkeğin kafasına masayı geçiririm” dedi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 13:34
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in 'Restoranda hesabı kim öder' tartışmasına cevabı çok net oldu

Selen Görgüzel 'Restoranda hesabı kim öder' tartışmasına noktayı koydu
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Daha önce yüzüne sünnet derisinden elde edilen hücre enjekte ettiren ve vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için de araştırma yaptığını söyleyen Selen Görgüzel, yeniden tepki çekecek açıklamalara imza attı.

"HESABI ÖDEMEYEN ERKEĞİN KAFASINA MASAYI GEÇİRİRİM"

Selen Görgüzel, son günlerde gündeme gelen, ‘Restoranda hesabı kim öder?’ tartışmalarıyla ilgili de gelen sorulara yanıt verdi.

Görgüzel, “Hesabı tabii ki erkek ödeyecek, yakışık alan budur. Eve misafir gelince de kahveyi kadın ikram eder, bu görsel olarak daha güzel duruyor. Zaten kadın-erkek dengesini şaşırttılar, mesela hemcinslerimin ‘bayan' demeyin takıntısını anlamıyorum ve çok saçma buluyorum. Biriyle yemeğe çıktığımda hesabı bana ödetecek erkeğin kafasına masayı geçiririm” dedi.

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