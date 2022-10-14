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  • Selen Görgüzel'den şiddet itirafı. "Vücuduma ayı kanı enjekte ettireceğim" demişti

Selen Görgüzel'den şiddet itirafı. "Vücuduma ayı kanı enjekte ettireceğim" demişti

Geçtiğimiz aylarda sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan ve şimdi de "Vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum" sözleriyle yeniden gündeme gelen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı bir programda şiddet itirafıyla dikkat çekti. Görgüzel "İlk evliliğimde şiddet gördüm. Kafamda kolonya şişesi bile kırıldı" dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:48
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"Vücuduma ayı kanı enjekte ettireceğim' sözleri ile gündem olmuştu! Selen Görgüzel'in şiddet itirafı ağızları açık bıraktı

Selen Görgüzel'den şiddet itirafı. ''Vücuduma ayı kanı enjekte ettireceğim'' demişti
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Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. 

Geçtiğimiz aylarda sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan Görgüzel, yine çok konuşulacak sözler sarf etti. Görgüzel, "Şimdi de vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geldiğini duydum. Buna ilişkin araştırmalarım sürüyor, kısa sürede kararımı vereceğim" dedi.

Bu sözleriyle tartışma yaratan Görgüzel, 'Bak Burası Çok Önemli' adlı programa katıldı.

"KAFAMDA KOLONYA ŞİŞESİ KIRILDI!"

Görgüzel, "İlk evliliğimde şiddet gördüm. Kafamda kolonya şişesi bile kırıldı!" diyerek ağızları açık bıraktı.

İlk evliliğinde korkunç şiddet gördüğünü anlatan Görgüzel, "Silahlar kafamda uçuşuyordu, kafamda kolonya şişesi kırdı. Her gün eve gelince bu kez ne şekilde dayak yiyeceğim korkusuyla kapıyı açardım. Onun yüzünden ekranlarda da uzun süre yer alamadım, herkes ondan korkuyordu çünkü bir aşiretti" dedi.

"FAYDASI DEĞİL ZARARI OLDU"

Hamdi Alkan ile evlendikten sonra kariyerinde düşüş olduğunu da söyleyen Selen Görgüzel, "Ben ne yaptıysam kendi başarımla yaptım. Onun bana faydası değil zararı oldu" ifadelerini kullandı.

Görgüzel, "Fakir bir erkekle asla birlikte olmam" diyerek sözlerini noktaladı.
 

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