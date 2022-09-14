Oyuncu Burçin Bildik ve Çiğdem Dikerler tek celsede boşandı

Ünlü oyuncu Burçin Bildik ile Çiğdem Dikerler, 2013'te dünyaevine girmişti. Bildik ile 9 yıllık eşi Çiğdem Dikerler, önceki gün Kartal Adliyesi 5. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat veya nafaka talebinde bulunmadı.

Burçin Bildik, Çiğdem Dikerler'le fikir ayrılıklarından dolayı boşanma kararı aldıklarını ve dost kaldıklarını söyledi.

Ünlü oyuncunun 2009'da dünya evine girdiği ilk eşi Zeynep Elçin Bildik, Temmuz 2011’de geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etmişti.