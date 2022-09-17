Selen Görgüzel’den soyadı çıkışı. “Kimsenin soyadına ihtiyacım yok”

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’dan geçen mart ayında boşanan Selen Görgüzel, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Instagram hesabından "Alkan" soyadını kaldıramadığı için yeni bir hesap açan Görgüzel, "Yıllar önce o soyisim ile mavi tik verilmişti, ben değiştirmek istedim fakat talebim kabul edilmedi. Ben de yeni hesap açtım" dedi. Görgüzel ayrıca, "Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Bittikten sonra o soyismi taşımamın bir anlamı yok." diye konuştu.

"HAMDİ BENİ SİLMİŞ"

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." demişti.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma’da nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti. Çift geçen Mart ayında ise anlaşmalı olarak tek celsede boşanıp 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı.

