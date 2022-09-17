17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Selen Görgüzel’den soyadı çıkışı. “Kimsenin soyadına ihtiyacım yok”

Selen Görgüzel’den soyadı çıkışı. “Kimsenin soyadına ihtiyacım yok”

Hamdi Alkan ile geçen mart ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Instagram hesabından "Alkan" soyadını kaldıramadığı için yeni bir hesap açtığını belirterek "Kimsenin soyadına ihtiyacım yok" dedi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 17:40
Takip Et

Selen Görgüzel'den soyadı açıklaması: Kimsenin soyadına ihtiyacım yok

Selen Görgüzel’den soyadı çıkışı. “Kimsenin soyadına ihtiyacım yok”
+
Aa
-

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’dan geçen mart ayında boşanan Selen Görgüzel, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Instagram hesabından "Alkan" soyadını kaldıramadığı için yeni bir hesap açan Görgüzel, "Yıllar önce o soyisim ile mavi tik verilmişti, ben değiştirmek istedim fakat talebim kabul edilmedi. Ben de yeni hesap açtım" dedi. Görgüzel ayrıca, "Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Bittikten sonra o soyismi taşımamın bir anlamı yok." diye konuştu. 

"HAMDİ BENİ SİLMİŞ"

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." demişti.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma’da nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti. Çift geçen Mart ayında ise anlaşmalı olarak tek celsede boşanıp 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
5
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
6
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
7
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi
﻿Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi
﻿Galatasaray Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Erling Haaland Premier Lig'i alt üst etti: Tarihine geçti
﻿Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi
﻿Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi
﻿Hull City son 6 maçta 5. kez yenildi
﻿Tevfik Yamantürk'ü şaşkına çeviren olay
﻿Tevfik Yamantürk'ü şaşkına çeviren olay
﻿Tevfik Yamantürk'ü şaşkına çeviren olay
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.