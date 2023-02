Hamilelik döneminde enginar faydalı mıdır?

Beslenmenin hamilelikte önemi anne için olduğu kadar bebek içinde var. Bebeğin tek besin kaynağı anne olduğu için, annenin besinlerini özenle seçmesi gerekiyor. İçerdiği besin maddeleriyle başta erken doğumu önleyen enginar, aynı zamanda bebekte kansızlığa da engel oluyor. Beyin hücrelerinin gelişiminde de önemli bir kaynaktır. Annenin sindirim sorunlarının önlenmesinde de etkili olur. Enginar kadının daha rahat bir hamilelik süreci geçirmesine yardımcı olur. Ancak her zamanki gibi enginar tüketiminin de abartılmaması gerekir.

Hamilelik beslenmeye ayrı bir önem verilmesi gereken bir dönem. Enginar ise faydalı bir sebze olmasına rağmen, yeteri kadar tüketilmeyen bir sebze. Hamilelik döneminde enginar tüketimi nasıl olmalı, enginar tüketilmeli mi, gibi konularda anne adaylarının araştırdığı konular arasındadır. Pişirmesi kolay olan bu sebzenin kalorisinin düşük olması, yağ ve şeker oranının az olması ve lif oranının yüksek olması, hamilelikte bebeğin gelişimi açısından olumlu etkiler yapar.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ENGİNAR



Lif oranı zengin:

Hamilelik döneminde anne adayındaki anormal bağırsak hareketleri fazla olur. Mide bulantısı ve kabızlık sorunu da sıkça yaşanır. Bu dönem lifli besinlerin tüketilmesi bu sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Bebeğin büyümeye başlaması da iç organlarda basıya neden olur. Hamilelikte enginar tüketilmesi bağırsak hareketlerini düzenleyeceği için, bu basıncın azaltılmasında etkili olur. Tek bir enginarın içeriğinde 10 gram lif vardır. Bu oran kadının sindirim sorunlarına engel olacaktır.

Magnezyum kaynağı:

Doku gelişiminde magnezyumun önemi fazladır. Hamilelikte ise, kadının vücudundaki magnezyum ihtiyacı daha fazla olur. Yeteri kadar magnezyum alınmadığı takdirde, bacaklarda kramp, vücutta sıvı tutulumu, ödem gibi sorunlar daha fazla yaşanır. Günlük 50 miligram magnezyum ihtiyacı enginar yardımıyla karşılanabilir.

Enginar kolin kaynağı:

Hamilelikte enginar tüketilmesi annenin kolin gereksinimini karşılar. Organik bir asit olan kolin, bebeğin beyin hücrelerinin gelişiminde önemli bir etki yapar. Hamilelik döneminde bir kadının ihtiyacı olabilecek kolin oranı günlük 450 mg kadar olabilir. Tek bir enginar ise, 41 mg kolin içerir. Yeteri kadar kolin alındığı takdirde bebeğin hafıza yeteneği gelişir, zihinsel hastalıkların ve nöral tüp defekti gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Anne açısından da vücutta homosistein konsantrasyonunu azalttığı için, meme kanseri riskini azaltır. Ayrıca homosistein konsantrasyonu kanda yüksek olursa, kalp hastalığı, kanser, bilinç kaybı gibi rahatsızlıklar tetiklenebilir.

Folik asit kaynağı:

Hamilelik döneminde enginar tüketimi folik asit ihtiyacının karşılanması için önemlidir. Folik asit bebeğin gelişimini, büyümesini, hücre oluşumu ve gelişimini sağlayan bir etkendir. Bir enginar yaklaşık 107 mikrogram folik asit içermektedir. Bebeğin sağlıklı gelişimini sağladığı gibi, nöral tüp defekti, ayrık omurga sorununu da önler. Ayrıca bebeğin beyin ve baş deformasyonlarından korunmasını sağlar. Hamilelikte folik asit azlığı bebeğin düşük ağrılıkta doğmasına ve erken doğuma neden olabilir.



Yağ ve kolesterol oranı düşük:

Hamilelik ve doğum komplikasyonlarının azaltılması için, anne adayının kalorisi düşük besinler tüketmesi önemlidir. Günlük 300 miligram üzerinde kolesterol alınmamaya dikkat edilmelidir. Enginar kolesterol ve yağ içeriği düşük, aynı zamanda besleyici olduğu için hamilelikte uzmanlar tarafından önerilen bir besindir. Kadının ve bebeğin sağlıklı olmasını, annenin kalp ve dolaşım hastalıklarından korunmasını sağlayan etkiler yapar. Enginar C ve demirde içeren bir besindir. Bir enginarda 8,9 miligram C vitamini vardır. Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişiminde faydalı olur. Demir içeriği de kansızlık sorununa iyi gelir, erken doğum riskini azaltır. Bunların dışında enginar A ve B2 vitamini de içerir. Görüldüğü gibi enginar her zaman tüketilmesi gereken bir sebze.

Hamilelikte enginar tüketimi bunların dışında da faydalı etkiler yapar. Bir enginarda yaklaşık 1,33 miligram niasin bulunmaktadır. Bu bebeğin cildinin sağlıklı gelişmesine, sindirim sisteminin sağlıklı olmasına yardımcı olur.



HAMİLELİKTE YAN ETKİLERİ VAR MI?



Enginar başlı başına yararlı bir sebzedir. Bulantı, ishal gibi sindirim sorunlarının giderilmesinde, karaciğer fonksiyonlarının düzelmesinde, kolesterol dengesinin sağlanmasında enginarın faydası küçümsenemez. Ancak hamilelikte enginar tüketiminin bazı yan etkileri olabilir. Bunlar arasında;

Alerjik etkiler:

Alerjik etkiler kendini deri döküntüsü, kaşıntı, yutma sorunu, ürtiker, hırıltılı solunum, dil şişmesi gibi etkilerle gösterebilir. Enginar yaprağı ekstrası bu gibi alerjik etkilere neden olabilir. Bu yüzden hamilelikte enginar tüketimine dikkat edilmelidir.

İdrar söktürücü etki:

Enginar geçmişten bugüne kadar idrar söktürücü olarak kullanılmıştır. Bu nedenle hamilelikte enginarın fazla tüketilmesi idrara sıkça çıkmaya neden olabilir.

Safra kesesi ve karaciğere etkileri:

Düzenli olarak hamilelikte enginar tüketilmesi sindirime iyi gelir, karaciğerdeki atıkların atılmasına yardımcı olur. Ancak karaciğer rahatsızlığı olan kadınlarda safra salgısını arttıran enginar, sorun çıkarabilir. Bu durumda enginar tüketimi sınırlandırılmalıdır. Enginar yaprağı usaresi bazen safra kesesi kasılmalarına yol açabilir. Özellikle safra kesesi taşı olan kadınlarda daha fazla ağrıya neden olabilir. Bu durumda hamlelikte enginarın doktora danışılarak tüketilmesi önerilir.