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Hamit Altıntop'tan rekabet açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gençlerin merkeze konularak futbolda gelişimin sağlanabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:35
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Hamit Altıntop: Gençleri futbolun merkezine koymamız gerekir

Hamit Altıntop'tan rekabet açıklaması
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Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasını takip etmek için İzmir'de bulunan Altıntop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğimiz gibi antrenörleri ve genç futbolcu kardeşlerimizi futbolun merkezine koymamız gerekir. Ve onların etrafında dönmemiz lazım. Onların maddi ve manevi yanında olmamız gerekir." dedi.
Geleceğin yeteneklerine sahip çıktığı için Altınordu Kulübüne de teşekkür eden Altıntop, turnuvaya katılan genç oyuncuların futbolun geleceği olduğunu dile getirdi.
Genç futbolcuların eğitiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Altıntop, "Sağlıklı şekilde rekabetçi ortamı sağlanmamız gerekir. O konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugünkü olay da onun en iyi örneğidir." diye konuştu.

Turnuvaya katılan genç oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Hamit Altıntop, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. (AA)

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