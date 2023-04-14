Ümit Karan'dan Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır'a: Her geleni yiyorsun

Editör: Barış Atakan

Ümit Karan, Uğurcan Çakır’ı sert sözlerle uyardı.

Karan Radyogol programında Trabzonspor kalecisi Uğurcan'a, “Bu sözleri Uğurcan’a yakıştıramadım.

Hesap mı vereceğiz bir de oyunculara.

Mert sana ‘Ben daha formdayım, tabii ki ben oynayacağım’ dese ne yapacaksın?

Geçen sene şov yapıyordun, bu sene vurulan her top gol oluyor!” diyerek tepkisini dile getirdi.

UĞURCAN NE DEMİŞTİ?

Uğurcan Çakır bu sezon yaşanan düşüşlerini değerlendirdi. Trabzonspor kaptanı, "Bu sezon 5. sezonumu tamamlıyorum. 4 sezondur iyi performanslar sergiliyorum. Sezon başları benim için zor oluyor. Sonrası iyi performans sergiliyorum. Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlığım beni etkiledi. Kopenhag maçında sakat oynamam beni etkiledi. Çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Takım kötüyse sizde kötü oluyorsunuz. İyi olurken de tek başınıza bir şey başarmış olmuyorsunuz. Kötü gidişin sorumlusu bence herkes" ifadelerini kullanmıştı.

KUNTZ'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

A Milli Takım'da kalede yaşanan değişiklikle ilgili olarak ise Çakır, "Ligdeki performansa göre mi orda oynatılıyor yoksa milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü bir performans sergilemedim ve kesilmeyi hak etmedim. Ligdeki performans göreyse takımlarında oynamayana oyuncular orda ilk on bir oynadı. Orayı çok anlayamadım" açıklamasında bulunmuştu.