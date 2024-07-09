Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı

Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

"Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisinde "Savcı Süreyya Uyar" rolüyle ekranlara gelen Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 1

Kanal D'de yayınlanan ve sezon finali yapan dizi sonrası Bodrum'a giden Ataizi, ailesiyle deniz ve güneşin keyfini sürdü.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 2

Ekin Koç ve Ozan Güven gibi isimlerle dolu "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" kadrosunda yer alan Ataizi, fit vücuduyla dikkat çekti. Plaja varır varmaz denize atlayan Ataizi, serin suların tadını çıkardı.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 3

Yaklaşık on dakika yüzdükten sonra şapkasını takıp şezlongunda dinlenmeye çekildi.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 4

Yaklaşık yarım saat sonra Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu da plaja geldi. İskeleye doğru yürüyerek Ataizi'yi denize davet etti. Ataizi, sevgilisinin teklifini kabul ederek onun yanına gitti.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 5

Ancak, Ataizi'nin bir yakınıyla sohbeti uzayınca, Aydoğdu merdiven başında beklemek zorunda kaldı.

Ataizi'nin sohbeti sona ermeden Aydoğdu, Bodrum'un serin sularına kendini bıraktı.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 6

HANDE ATEİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973'te Bursa'da doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu bir oyuncu.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 7

"Mum Kokulu Kadınlar" filmiyle tanınan Ataizi, 1996'da bu filmle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 8

Birçok dizi ve filmde rol alan Ataizi, aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve sunucu.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 9

2012 yılında Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey ile evlenmiş ve bu evlilikten oğlu Leon dünyaya gelmişti.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 10

Çift, 2018 yılında boşanmıştı.

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Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı 11
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