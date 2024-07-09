Hande Ataizi’den bikini şovu. Sezonu açtı

Kanal D'de yayınlanan ve sezon finali yapan dizi sonrası Bodrum'a giden Ataizi, ailesiyle deniz ve güneşin keyfini sürdü.
Ekin Koç ve Ozan Güven gibi isimlerle dolu "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" kadrosunda yer alan Ataizi, fit vücuduyla dikkat çekti. Plaja varır varmaz denize atlayan Ataizi, serin suların tadını çıkardı.
Yaklaşık on dakika yüzdükten sonra şapkasını takıp şezlongunda dinlenmeye çekildi.
Yaklaşık yarım saat sonra Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu da plaja geldi. İskeleye doğru yürüyerek Ataizi'yi denize davet etti. Ataizi, sevgilisinin teklifini kabul ederek onun yanına gitti.
Ancak, Ataizi'nin bir yakınıyla sohbeti uzayınca, Aydoğdu merdiven başında beklemek zorunda kaldı.
Ataizi'nin sohbeti sona ermeden Aydoğdu, Bodrum'un serin sularına kendini bıraktı.
HANDE ATEİZİ KİMDİR?
Hande Ataizi, 2 Eylül 1973'te Bursa'da doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu bir oyuncu.
"Mum Kokulu Kadınlar" filmiyle tanınan Ataizi, 1996'da bu filmle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.
Birçok dizi ve filmde rol alan Ataizi, aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve sunucu.
2012 yılında Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey ile evlenmiş ve bu evlilikten oğlu Leon dünyaya gelmişti.
Çift, 2018 yılında boşanmıştı.