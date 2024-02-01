Hande Baladın'ı şoke eden karar

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı Mustafa Neşeli isimli kişi sosyal medyadan tehdit etmişti.

Neşeli şu mesajları atmıştı:

- Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı.

- Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.

- Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok.

Hande Baladın bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık da Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Neşeli getirildi.

Hande Baladın’ın avukatları, Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, Aile Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti. Mütalaaya karşı yeniden söz verilen sanık Neşeli de beraatini istedi. Neşeli'nin avukatı ise mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istediklerini bildirdi.

Hande Baladın’ın avukatı, sanığın cezalandırılmasını ve gerekirse yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Daha sonra mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme yeniden rapor aldırılması ve federasyonun katılma talebini reddetti.

Sanığın akıl hastalığı nedeniyle kendisine isnat edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmış bulunduğundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Ancak mahkeme sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ve iyileşinceye kadar tedavi kapsamında kalmasına hükmetti.

