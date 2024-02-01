Galatasaray'ın yeni sağ beki belli oldu

Sacha Boey'yi, Bayern Münih'e satan Galatasaray acil olarak sağ bek transferine yoğunlaşmıştı. İlk etapta Rennes'ten Lorenz Assignon için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, bu transferde yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attı.

Cim Bom daha sonra Nottingham Forets'tan Serge Aurier'e yöneldi.

31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla el sıkışan Galatasaray daha sonra İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlamıştı. O görüşmeler de mutlu sonla noktalandı.

Oyuncunun temsilcisi kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Serge Aurier şu anda Fildişi Sahili Milli Takımı ile birlikte Afrika Kupası'nda boy gösteriyor.

Bu sezon Nothingham Forest'ta 13 maçta görev yapan Serge Aurier 2 asistik performans sergiledi.

Serge Aurier daha önce PSG, Tottenham ve Villarreal'de oynadı.